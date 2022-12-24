За ночь с казанских улиц вывезли более 9,4 тысяч тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Этой ночью с казанских улиц вывезли более 9,4 тысяч тонн снега. Также для противогололедной обработки дорог было использовано 31,8 тонны реагента и 48 тонн песко-соляной смеси. Всего в уборке были задействованы 73 рабочих и 398 единиц техники, уточнили в Комитете внешнего благоустройства города.

Отмечается, что сегодня днем улицы от снега убирают 607 рабочих и 383 единицы техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, 66 тракторных щеток, 105 самосвалов и 90 фронтальных погрузчиков.

Так, в течение дня снег будет вывозиться вывозить с участков улиц Айвазовского, Ахтямова, Баумана, Васильченко, Восстания, Габишева, Гафури, Декабристов, Ипподромной, Кулахметова, Карла Маркса, Петербургской, Серова, Театральной и других.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера сообщалось, что с улиц Казани с начала зимнего сезоны вывезли 311 тысяч тонн снега. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда объем составил 108 тысяч тонн.

Две трети снега с казанских улиц — 206 тысяч тонн, вывезли в снегоплавильные пункты. Остальные 105 тысяч тонн отправили на сухие свалки.

По подсчетам Гидрометцентра Татарстан, с начала декабря в Казани выпало 60,5 мм осадков. Это 121% от месячной нормы.

Напомним, в предыдущие выходные в целом по Татарстану с 17 по 19 декабря выпало от 11 до 23 мм осадков — от 30 до 68% месячной нормы. В Казани выпало 17 мм — 34% от месячной нормы.

С 10 по 11 декабря в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы, а в Казани — 32 мм осадков, или 64% месячной нормы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин