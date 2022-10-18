В Казани изменится график работы МФЦ 3 ноября
В Казани 3 ноября изменится график работы многофункциональных центров. Об этом сообщается на сайте «Мои документы».
Изменения в работе связаны с празднованием 4 ноября Дня народного единства и 6 ноября Дня Конституции Татарстана.
3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сократится на 1 час. Южный, Советский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Московский, Дербышинский, Юдинский и Авиастроительный отделы, а также пункт в Салават Купере будут работать с 8:00 до 16:00.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым