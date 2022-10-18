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В Казани изменится график работы МФЦ 3 ноября

22:46, 18.10.2022
В Казани изменится график работы МФЦ 3 ноября
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 3 ноября изменится график работы многофункциональных центров. Об этом сообщается на сайте «Мои документы».

Изменения в работе связаны с празднованием 4 ноября Дня народного единства и 6 ноября Дня Конституции Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сократится на 1 час. Южный, Советский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Московский, Дербышинский, Юдинский и Авиастроительный отделы, а также пункт в Салават Купере будут работать с 8:00 до 16:00.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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