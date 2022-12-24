Рустам Минниханов вручил сотрудникам Госкомитета по биоресурсам сертификат на 43 внедорожника

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал сертификат на 43 автомобиля УАЗ Hunter для сотрудников Госкомитета по биоресурсам руководителю ведомства Федору Баткову. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов выразил уверенность в том, что инспекторы будут бережно относиться к транспорту, а также будут исправно нести службу даже в праздничные дни.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в Татарстане ведется большая работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере охоты.

В текущем году по результатам надзорных мероприятий возмещен ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в 98% от предъявленного. Также возбуждено 78 уголовных дел за нарушение природоохранного законодательства, при этом по 55 уголовным делам вынесены судебные решения. Отдельно стоит отметить, что в республике выполнены мероприятия по очистке акватории рек от браконьерских сетей — изъято 3 410 сетей.

В начале этой недели глава МЧС России Александр Куренков и Рустам Минниханов передали 24 новые машины пожарно-спасательному гарнизону Татарстана.

Из них 10 специальных автомобилей предназначены для нужд подразделений МЧС России. Еще 14 мобильных постов пожаротушения передадут в состав добровольных команд, которые были созданы в этом году в сельских поселениях.

Парк пополнили пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗа и «Урала», аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция, рукавный автомобиль и другая необходимая техника различного назначения.

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Максим Кокунин