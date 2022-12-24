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Рустам Минниханов вручил сотрудникам Госкомитета по биоресурсам сертификат на 43 внедорожника

10:35, 24.12.2022
Рустам Минниханов вручил сотрудникам Госкомитета по биоресурсам сертификат на 43 внедорожника
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал сертификат на 43 автомобиля УАЗ Hunter для сотрудников Госкомитета по биоресурсам руководителю ведомства Федору Баткову. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов выразил уверенность в том, что инспекторы будут бережно относиться к транспорту, а также будут исправно нести службу даже в праздничные дни.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в Татарстане ведется большая работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере охоты.

В текущем году по результатам надзорных мероприятий возмещен ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в 98% от предъявленного. Также возбуждено 78 уголовных дел за нарушение природоохранного законодательства, при этом по 55 уголовным делам вынесены судебные решения. Отдельно стоит отметить, что в республике выполнены мероприятия по очистке акватории рек от браконьерских сетей — изъято 3 410 сетей.

В начале этой недели глава МЧС России Александр Куренков и Рустам Минниханов передали 24 новые машины пожарно-спасательному гарнизону Татарстана.

Из них 10 специальных автомобилей предназначены для нужд подразделений МЧС России. Еще 14 мобильных постов пожаротушения передадут в состав добровольных команд, которые были созданы в этом году в сельских поселениях.

Парк пополнили пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗа и «Урала», аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция, рукавный автомобиль и другая необходимая техника различного назначения.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьАвто Татарстан

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