В Татарстане увеличат количество лошадей до 50 тысяч голов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане планируется увеличить количество лошадей до 50 тысяч голов. Для этого будет разработана специальная программа развития коневодства и конного спорта на период с 2023 по 2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Как отметили в ведомстве, прирост поголовья лошадей в этом году зафиксирован в Сабинском, Балтасинском, Буинском и Новошешминском районах. Вместе с этим самое большое поголовье лошадей содержится в Лениногорском, Алькеевском и Тюлячинском районах.

Всего в Татарстане находится чуть более 30,7 тысячи голов лошадей, в том числе в сельхозорганизациях — 9 тысяч голов, в личных подсобных хозяйствах — 12,5 тысячи, крестьянско-фермерских хозяйствах — 9,2 тысячи голов, уточнили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лошади издревле сопровождали обе ветки корней татарской нации — и волжско-булгарскую, и восточную. Кочевники в принципе не могли обойтись без коня, а земледельцу и торговцу лошадь нужна была как тягловая сила и транспорт. Через многие века татарский народ пронес свою любовь к этому благородному животному и многочисленные традиции, связанные с ним. Есть шутка о том, что конь для татарина — друг, товарищ и даже еда. О том, как продолжаются в Татарстане давние традиции предков-коневодов, где в Европе самый современный ипподром и какого коня нельзя есть, — в проекте «Реального времени» об этом бренде Татарстана.



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Максим Кокунин