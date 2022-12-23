В Казани потеплело до +2,1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани днем в пятницу, 23 декабря, температуры воздуха повысилась до +2,1 градуса. Об этом свидетельствуют данные ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева на 15:39.

Пункт наблюдения №10 на пересечении улиц Файзи и Бигичева зарегистрировал +1,8 °С. По данным ПНЗ №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской температура воздуха составила +1,5 °С.

Скриншот сайта Гидрометцентра Татарстана

Плюсовая температуры установилась и в других городах и районах Татарстана. Например, метеостанция Большие Кайбицы в 16:00 зафиксировала +1,2 градуса, а метеостанция Муслюмово — +1,1 °С.

На некоторых территориях республики температура ниже 0 градусов. Так, на метеостанции «Бугульма» зарегистрировали -0,4 °С.

Скриншот сайта Гидрометцентра Татарстана

Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что сегодня в регионе потеплеет. На 23 декабря синоптики прогнозировали от -1 до +2 градусов. Завтра в республике, в том числе и в Казани, ожидается до +3 °С.

Напомним, днем в воскресенье, 18 декабря в Казани потеплело до +2,5 °С. Такую температуру в 16:59 зарегистрировал пункт наблюдения на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева



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Татьяна Демина