Сегодня в Татарстане метель и до +2 градусов

В пятницу, 23 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют снег, в том числе мокрый.

Днем в Татарстане ожидается от -1 до +2 градусов. В Казани и Набережных Челнах прогнозируется от 0 до +2°С.

Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер, порывы которого местами могут достигать 15—17 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Напомним, в Татарстане вновь ожидаются теплые выходные — днем в субботу температура воздуха достигнет +3 градусов. «Температурный фон повысится до нулевой отметки и слабоположительных значений, а среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 8—10 градусов», — предупреждают в Гидрометцентре республики.

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Татьяна Демина