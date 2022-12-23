В Альметьевском районе Татарстана арестовали мужчину по подозрению в изготовлении оружия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

В Альметьевском районе Татарстана арестовали 43-летнего мужчину, которого заподозрили в незаконном изготовлении и хранении оружия, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.



Правоохранители выявили место хранения арсенала оружия и задержали его предполагаемого владельца.

Следствие считает, что мужчина занимался изготовлением оружия с февраля 2019 года по сентябрь 2022 года. За это время он сделал винтовку, карабин, несколько пистолетов с приспособлениями для бесшумной стрельбы и патроны различных калибров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ), а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ч. 1 ст. 222).

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.

В феврале этого года 52-летнего жителя Высокогорского района Татарстана признали виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Выяснилось, что мужчина на протяжении восьми лет держал у себя дома револьвер, пистолет и большое количество патронов. Полицейские нашли и изъяли арсенал из незаконного оборота.

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Маргарита Головатенко