В Татарстане мужчину приговорили к году ограничения свободы за незаконное хранение оружия

Фото: Максим Платонов

52-летнего жителя Высокогорского района Татарстана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что мужчина на протяжении восьми лет держал у себя дома револьвер, пистолет и большое количество патронов. Полицейские нашли и изъяли арсенал из незаконного оборота.

Фото: Максим Платонов

Свою вину житель Высокогорского района признал. Его приговорили к одному году и трем месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Недавно в республике сотрудники полиции изъяли у 67-летнего жителя Камских Полян арсенал оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».



Диана Жиленкова