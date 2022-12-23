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Интервью Александра Новака телеканалу «Россия-24» — главное

11:54, 23.12.2022
Интервью Александра Новака телеканалу «Россия-24» — главное
Фото: government.ru

Сегодня вице-премьер России Александр Новак дал интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС.

Главное из его заявлений:

  • добыча угля в России в 2022 году останется на уровне прошлого года;
  • указ президента РФ об ответных мерах на потолок цен на нефть практически согласован и скоро выйдет;
  • ответные меры на введение потолка цен на нефть предполагают запрет на поставки в страны и компании, поддержавшие потолок;
  • Россия в этом году увеличит производство электроэнергии на 1%, потребление вырастет на 1,6%;
  • добыча нефти в РФ стабильна, компании перенастроили логистические схемы;
  • Россия переориентирует поставки энергоресурсов на рынки АТР, Африки, Латинской Америки;
Фото: pikist.com
  • Россия не приемлет любые санкции на энергетическую отрасль, в том числе ценовые потолки, они приводят лишь к дефициту и инфляции;
  • инвестиции в нефтяную отрасль в мире снизились почти вдвое — с $700 до $400 млрд;
  • российские энергоресурсы востребованы в мире, несмотря на запреты и эмбарго
  • РФ готова идти на понижение добычи в 2023 году, но не будет торговать на условиях потолка цен на нефть;
  • инвестиции в нефтедобычу РФ за 10 месяцев составили 1,4 трлн рублей;
Фото: realnoevremya.ru
  • Снижения инвестиций в нефтегазовый сектор РФ в 2023 году не ожидается, так как реализуется ряд крупных проектов;
  • мировой рынок нефти сейчас сбалансирован благодаря решению ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с;
  • цена нефти Brent сейчас отражает реальную ситуацию на нефтяном рынке. Цена в 2023 году будет находиться между $70 и $100 за баррель;
  • РФ будет продавать свои нефтепродукты по всему миру, Европе придется потрудиться, чтобы покрыть дефицит. Потолок цен на газ в ЕС может значительно снизить ликвидность газового рынка Европы.

Сегодня Новак также заявил, что Россия запретит поставку нефтепродуктов и нефти тем странам, которые будут требовать соблюдения потолка цен, введенного Западом.

Напомним, что ранее Международное энергетическое агентство представило данные, которые гласили, что Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля — на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 8,1 млн б/с.

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    Антон Гаврилов
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