Россия увеличила нефтяной экспорт до максимума с апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля — на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 8,1 млн б/с, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам агентства, доходы от экспорта снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. В качестве причины названо снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.

Экспорт практически не изменился — он составляет порядка 5 млн б/с. Несмотря на снижение поставок нефти в Евросоюз на 430 тыс. б/с — до 1,1 млн б/с. Обновили максимум поставки в Индию — 1,3 млн б/с. Также Россия нарастила экспорт нефтепродуктов на 300 тыс. б/с — до 1,1 млн б/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале декабря цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе упала на $30 — до $43 за баррель, сообщает ТАСС.

С введением ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель сорт Urals торговался даже дешевле — на уровне $43,73 за баррель. Впрочем, эксперты связывают это не только с ограничением стоимости черного золота, но и с потерей европейских покупателей. Между тем запрет на поставки нефти морем и установленный потолок цен могут оказаться новым шоком для российской экономики, считает ряд экспертов. Подробнее о последствиях этих инициатив для страны в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.



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Маргарита Головатенко