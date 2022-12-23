В России сократился ущерб от преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь-ноябрь 2022 года материальный ущерб от преступлений в России оценивается в 700 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 8,6%, пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Из общей суммы ущерба от преступлений больше половины — 60,4% — приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа России. Ущерб от экономических преступлений за 11 месяцев оценивается в 322,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В начале декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений с начала года превысил 37 млрд рублей. Вместе с этим глава СКР Александр Бастрыкин рассказывал, что за 10 месяцев 2022 года ущерб от них составил 24,6 млрд рублей.



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Татьяна Демина