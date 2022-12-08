Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от коррупции в России составил 24,6 млрд рублей

Председатель СК России Александр Бастрыкин назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений. По его информации, за 10 месяцев 2022 года ущерб составил 24,6 млрд рублей, пишет «РИА Новости».

Как отметил руководитель ведомства, в этом году на имущество фигурантов коррупционных дел был наложен арест на сумму более 57 миллиардов рублей — это вдвое выше показателей прошлого года.

Размер возмещенного ущерба увеличился на 65 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 4,5 миллиарда рублей.

Также Бастрыкин считает, что коррупция наносит колоссальный урон развитию России, но сотрудники СКР делают все, чтобы возместить ущерб.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре глава ведомства сообщал, что за 9 месяцев 2022 года Следственный комитет России расследовал около 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений.

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Айрат Назипов