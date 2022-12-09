Генпрокурор России сообщил, что ущерб от коррупции с начала года превысил 37 млрд рублей

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений в стране с начала года превысил 37 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Игорь Краснов рассказал, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

— Арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей, — сказал генпрокурор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как отметил генпрокурор, приоритет в их работе — это взыскание ущерба от коррупционных преступлений.

Отметим, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил о другой сумме ущерба от коррупции. По его информации за 10 месяцев 2022 года она составила 24,6 млрд рублей.



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Айрат Назипов