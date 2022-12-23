Главное о коронавирусе на 23 декабря: США хотят помочь Китаю в борьбе с COVID-19, допвакцинация в Уругвае

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новые случаи заболевания коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 91 человека. Всего на 23 декабря в республике зарегистрировано 192 673 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 189 603 человека, за минувшие сутки — 68. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 28 человек.



По данным на 22 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 94 человек. Всего в республике было зарегистрировано 192 582 случая COVID-19. Кроме того, 123 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 535 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов достигло уровня в 2 008 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

COVID-19 стал управляемым заболеванием

За последние сутки в России выявили 7 409 случаев коронавируса, выздоровели 8 275 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 750 711, а выздоровевших — до 21 149 218. Госпитализированы за сутки 1 192 человека. Умерли за сутки 57 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 тысячи человек.



Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала COVID-19 управляемым заболеванием. Она также подчеркнула, что вирус перестал быть непрогнозируемым и не принес «каких-то сюрпризов к концу года». Ракова также привела мнения экспертов и сказала, что сейчас коронавирус идет по пути вырождения и становится более легким, инфекция не представляет угрозы. При этом она призвала граждан не списывать COVID-19 со счетов.

В Китай поставили 11 500 доз вакцины против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 655 971 169 раз, 6 674 928 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 303 927). На второй строчке — Индия (44 677 902), на третьей — Франция (39 278 897), на четвертой — Бразилия (36 092 845), на пятой — Германия (37 177 845).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 090 014). За ними следуют Бразилия (692 652), Индия (530 690), Россия (385 302), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 834).



За время пандемии было сделано 13 095 304 022 инъекции вакцины против коронавируса.



В Уругвае из-за сложной эпидемиологической ситуации начнут применять пятую дозу вакцины от COVID-19. Как сообщило министерство здравоохранения Уругвая, прививаться можно будет начать с 26 декабря. Вакцинироваться смогут граждане возрастом старше 80 лет и лица с ослабленным иммунитетом, проживающие в Монтевидео. Во всех остальных городах прививать дополнительной дозой вакцины начнут со 2 января.

США выразили желание поддержать Китай в борьбе с новым штаммом коронавируса. С мыслью такого характера накануне выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что США хотят, чтобы Китай взял под контроль вспышку заболеваемости COVID-19. Помимо этого, дипломат подчеркнул, что такое желание США также взаимосвязано с их интересами в плане борьбы с новым видом COVID-19.

Китайская фармацевтическая группа Shanghai Fosun Pharmaceutical и германская компания BioNTech совместными усилиями поставили в Китай 11 500 доз вакцины против COVID-19. Предполагается, что лекарства будут доступны в таких городах, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Чэнду и Шэньян. Теперь германская BioNTech является первой западной вакциной от коронавируса, которая разрешена в Китае.

Фото: Максим Платонов

Китай столкнулся с трудностями доставки посылок. Сложности возникли в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Видеозапись с завалами коробок на улицах и перегруженными грузовиками граждане Китая выкладывают в соцсети по всей стране. Отмечается, что логистические компании испытывают нехватку сотрудников.

Здоровье трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле ухудшилось. Как сообщает ТАСС, спортсмен до сих пор находится в общей палате. Также отмечается, что футболисту требуется серьезный уход, который связан с дисфункцией почек и сердца. Спортсмена госпитализировали в конце ноября в связи с отеком и сердечной недостаточностью. Дочери Пеле ранее сообщали, что их отец заразился COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что к концу 2022 года снизилось число летальных исходов, вызванных оспой обезьян и COVID-19. Специалист подчеркнул, что это показатель стал меньше на 90%. Помимо этого он выразил надежду, что в следующем году каждая из чрезвычайных ситуаций будет объявлена законченной.

Власти Китая направили из регионов в Пекин сотни докторов и других медработников. Цель данной меры — поддержка работы столичных медицинских учреждений на фоне последней волны COVID-19. По информации газеты South China Morning Post, речь идет о минимум 500 специалистах. Источник отмечает, что такие меры являются показателем сложной эпидемиологической ситуации в Пекине.

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Антон Гаврилов