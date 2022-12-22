В Татарстане мужчину без определенного места жительства заподозрили в убийстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 33-летнего мужчину без определенного места жительства заподозрили в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



19 декабря 2022 года в одном из частных домов в деревне Такмаково Актанышского района обнаружили тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде следов побоев.

Следствие считает, что потерпевший, находясь у себя дома, распивал спиртное с подозреваемым. В дальнейшем хозяин стал выгонять гостя. Тот его избил — нанес множество ударов, в том числе ведром по голове. Мужчина скончался на месте.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельство случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В декабре в Казани 74-летнего пенсионера задержали по подозрению в убийстве 47-летнего сына в одной из квартир города по улице Короленко. Установлено, что подозреваемый распивал спиртное с двумя сыновьями. Он поругался с одним из сыновей и нанес ему смертельные удары ножом в грудь. Второй сын, ставший свидетелем убийства, вызвал на место сотрудников экстренных служб.

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Маргарита Головатенко