В Казани 74-летнего пенсионера задержали за убийство сына

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Казани 74-летнего пенсионера задержали по подозрению в убийстве 47-летнего сына в одной из квартир города по улице Короленко, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что все случилось 15 декабря. Установлено, что подозреваемый распивал спиртное с двумя сыновьями. Он поругался с одним из сыновей и нанес ему смертельные удары ножом в грудь. Второй сын, ставший свидетелем убийства, вызвал на место сотрудников экстренных служб.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый признал причастность к совершению преступления. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Обратная ситуация произошла в Татарстане в начале декабря — жителя Заинска заподозрили в покушении на убийство 71-летней матери. По версии следствия, после совместного длительного распития спиртного мужчина несколько раз ударил мать молотком по голове. Женщину доставили в больницу, ей оказали помощь.

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Маргарита Головатенко