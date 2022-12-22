Pozis вводит масочный режим из-за гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания Pozis госкорпорации «Ростех» с 23 декабря вводит ограничительные мероприятия по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.



Решение о введении ограничений принял генеральный директор предприятия Радик Хасанов по предложению штаба по мониторингу распространения и предупреждения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) АО «ПОЗиС».

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 15 декабря, в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 77,7 на 10 тыс. населения. Эпидемический порог превышен на 82%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике вернули масочный режим.



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе на КАМАЗе масочный режим ввели с 20 декабря.

Вчера стало известно, что осужденным, которые находятся в учреждениях Управления ФСИН России по Татарстану, с 26 декабря по 10 января из-за эпидобстановки временно не будут предоставлять длительные свидания.



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Маргарита Головатенко