«Ак Барс» и спортивный клуб ОАЭ заключили меморандум о сотрудничестве

«Ак Барс» и Клуб ледовых видов спорта Абу-Даби (ADISC) заключили меморандум о сотрудничестве в области хоккея, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Стороны договорились содействовать в проведении спортивных мероприятий между командами из Татарстана и ОАЭ, обмене опытом между тренерами, судьями, спортивными врачами и менеджерами клубов.

На площадках обоих участников предусматривается проведение тренировочных лагерей и семинаров. Предполагается предоставление методических материалов Академии хоккея «Ак Барс» по обучению молодых хоккеистов, а также взаимодействие в вопросах строительства и эксплуатации ледовых дворцов.

Меморандум заключен при содействии АНО «Казанский международный институт сотрудничества с Ближним Востоком и Африкой», соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.

— Мы очень рады сотрудничеству с таким клубом, представляющим великий российский хоккей. Договор содержит большой список намерений, верю, что мы точно реализуем их и сделаем максимум для развития нашего любимого вида спорта в ОАЭ и Татарстане, — прокомментировал генеральный директор Клуба ледовых видов спорта Абу-Даби Хамад Обейд Аль Шерьяни.

Сборная команда системы «Ак Барса» заняла первое место в ежегодном Кубке президента ОАЭ по хоккею в Абу-Даби. Игроки из Татарстана провели четыре матча против команды президента Беларуси, команды местного клуба «Шторм» и команды Академии «Эмирейтс».



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Маргарита Головатенко