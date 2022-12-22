Команда системы казанского «Ак Барса» выиграла Кубок президента ОАЭ

Сборная команда системы «Ак Барса» заняла первое место в ежегодном Кубке президента ОАЭ по хоккею в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Игроки из Татарстана провели четыре матча против команды президента Беларуси, команды местного клуба «Шторм» и команды Академии «Эмирейтс».

Представители «Ак Барса» начали турнир с крупной победы над игроками из Беларуси (6:1), затем уступили Академии «Эмирейтс» (2:3), обыграли клуб «Шторм» и в решающем матче победили команду президента Беларуси (5:3).

Лучшим бомбардиром «Ак Барса» стал Дмитрий Обухов с 6 (2+4) очками. По 5 очков набрали форварды Данис Зарипов (2+3) и Максим Пестушко (4+1).

Фото: ak-bars.ru

Кубок президента ОАЭ — регулярный международный турнир, организованный федерацией хоккея страны в Абу-Даби. Основная цель турнира — развитие хоккея в странах Аравийского полуострова, привлечение внимания к спорту среди местной аудитории и обмен опытом между тренерами и функционерами. В разные годы по приглашению хозяев турнира в Абу-Даби выступали команды из Татарстана, Беларуси, Узбекистана и Омана.

Напомним, накануне казанский «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Следующий матч подопечные Юрия Бабенко проведут против «Витязя». Матч состоится 23 декабря.

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Айрат Назипов