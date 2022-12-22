Аналитик назвал две причины роста курса доллара

У роста курса доллара есть две основные причины. Об этом RT рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

— Очевидно, что это произошло не за счет того, что вдруг импортеры начали предъявлять спрос на доллар. Ходят слухи, что есть некое неформальное соглашение о том, что нефтяники и экспортеры не продают валюту дешевле 70. И второй момент заключается в новостях о том, что ЦБ России вроде как собирается смягчить валютное регулирование. Вот, пожалуй, две основные вещи, — объяснил он.

Дальнейшее развитие событий спрогнозировать невозможно, считает эксперт. Он напомнил, что последние 5 лет курс доллара держался на отметке около 70 рублей. Это тот уровень, к которому подстроилась экономика.

Напомним, утром 22 декабря курс доллара поднялся выше 72 рублей. В последний раз американская валюта находилась на такой отметке еще 29 апреля.



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Елизавета Пуншева