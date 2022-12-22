В Казани определили четыре площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Казани согласовали четыре площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. Всего их четыре.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани запускать фейерверки разрешается на парковке напротив площадки проведения Сабантуя в Березовой роще. В Советском районе города для этого доступна площадка возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

В Кировском и Московском районах Казани запустить фейерверки можно будет на Нижнезареченской дамбе, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане на улице Гаврилова.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В новогодние выходные в столице Татарстана будут контролироваться 407 объектов, задействованных в проведении мероприятия с участием детей. На усиленный режим работы вплоть до 8 января перейдет служба оперативного реагирования города — руководящий состав подразделений будет дежурить круглосуточно.

Также в Казани запланированы ночные профилактические осмотры объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. Проводить их будут с сотрудниками отдела надзорной деятельности и руководством пожарно-спасательных частей, сообщили в мэрии города.

Всего в Татарстане для запуска пиротехники задействуют 713 площадок. В республике подготовят 1 577 объектов новогодних мероприятий и 196 мест проведения рождественских праздников.



Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим . Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января.

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Татьяна Демина