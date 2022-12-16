В Татарстане задействуют более 700 площадок для запуска пиротехники

Фото: realnoevremya.ru/Артем Рябов

В Татарстане для запуска пиротехники задействуют 713 площадок, сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.



Жителям Татарстана будут доступны 1 577 объектов новогодних мероприятий, а еще 196 мест проведения рождественских праздников.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Рябов

В Татарстане с 19 декабря текущего года и по 8 января 2023-го в целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будет действовать особый противопожарный режим. Он представляет собой дополнительный комплекс мер, который затронет деятельность ряда министерств и организаций, а также уточнит места для свободного использования пиротехники.

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Маргарита Головатенко