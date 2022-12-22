Судебные приставы в Татарстане взыскали с агрофирмы 18,5 млн рублей

В Дрожжановском районе Татарстана судебные приставы взыскали 18,5 млн рублей с агрофирмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

— Задолженность образовалась в результате неуплаты налогов. Руководство фирмы предупреждали о последствиях неуплаты долга. Однако к оплате приступили только после принудительных мер, — отметили в пресс-службе ведомства.

Заставить платить фирму по счетам помог арест машины, которая принадлежала компании. К организации приехали сотрудники ГИБДД и судебные приставы. Сотрудник ГУФСПП составил акт описи ареста автомобиля, объяснив руководству о его принудительной реализации в случае неуплаты долга в установленный срок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Расстаться со своим имуществом агрофирма оказалась не готова. Уже через день в полном объеме задолженность была погашена. Арест с автомобиля судебные приставы сняли и вернули организации.

Напомним, в Набережных Челнах судебные приставы изъяли у мужчины автомобиль BMW за неуплату налогов на 107 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов