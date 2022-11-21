В Набережных Челнах судебные приставы изъяли у мужчины BMW за неуплату налогов на 107 тысяч рублей
В Набережных Челнах судебные приставы изъяли у мужчины автомобиль BMW за неуплату налогов на 107 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.
Уточняется, что гражданин своевременно не оплатил 139 штрафов за нарушение ПДД. Кроме этого, в отношении него возбуждено несколько исполнительных производств за неуплату налогов.
Поскольку мужчина не пожелал оплатить долги добровольно, судебным приставам пришлось применить принудительные меры. Они установили, что в собственности у должника находится автомобиль марки BMW 525I. Сотрудники организовали совместный рейд с инспекторами ГИБДД, в ходе которого остановили иномарку.
Приставы арестовали машину и отправили ее на спецстоянку. Теперь на погашение задолженностей у правонарушителя есть 10 дней. В случае игнорирования его автомобиль реализуют принудительно, а на вырученные средства оплатят долги.
В сентябре этого года в Советском отделении службы судебных приставов №2 по Казани было также возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал 150 тысяч рублей по налогам.
Тогда приставы конфисковали у должника внедорожник BMW X5. Мужчина со своей иномаркой расстаться не захотел и сразу же изыскал возможность погасить задолженность. Арест с машины судебные приставы сняли и вернули ее владельцу.
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