Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры прокуроров новых регионов России

Фото: днронлайн.рф

Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

На должность прокурора Луганской Народной Республики президент России предложил Глеба Михайлова, Кирилла Осипчука — на должность прокурора Запорожской области, Андрея Петрова — на должность прокурора Херсонской области, Андрея Спивака — на должность прокурора Донецкой Народной Республики.

— В соответствии с Регламентом Совета Федерации, по итогам проведения консультаций комитеты верхней палаты направят консолидированную позицию по представленным президентом Российской Федерации кандидатурам председателю СФ для информирования главы государства, — сказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Фото: flickr.com

В октябре президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства.

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Айрат Назипов