Власти Казани утвердили проект планировки под размещение подростково-молодежного центра на берегу Кабана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Исполком Казани утвердил проект планировки части территории на берегу озера Средний Кабан, вблизи ул. Бутырской в Приволжском районе. Там планируют построить подростково-молодежный центр.

Территория проектирования находится на берегу озера Средний Кабан, вблизи улицы Бутырской и Фермского шоссе. Ее незначительная часть попадает в границы проекта планировки территории, предусматривающего реконструкцию, строительство и определение границ объекта регионального значения — Казанского зоопарка, утвержденного Кабмином Татарстана в 2016 году.

Площадь проекта планировки территории — 2 га. Потребуется построить дорогу к подростково-молодежному центру с местного проезда по Фермскому шоссе.

скриншот постановления

О том, что казанские власти готовят проект планировки части территории на берегу озера Средний Кабан вблизи ул. Бутырской, стало известно еще в октябре 2020 года. Август 2022-го указывался сроком окончания работ.

В итоге осенью 2022 года исполком Казани вынес на общественные обсуждения проект планировки территории. Участие в них никто не принял, власти признали их состоявшимися.

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Татьяна Демина