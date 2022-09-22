Обсуждения проекта планировки территории на берегу озера Средний Кабан в Казани состоялись без участников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Власти Казани признали состоявшими общественные обсуждения проекта планировки части территории на берегу озера Средний Кабан, вблизи ул. Бутырской, где появится новый подростково-молодежный центр. В них никто не участвовал.



Согласно извещению заключению о результатах общественных обсуждений, участников не зарегистрировано. Предложений и замечаний, соответственно, не зарегистрировано.

— Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект доработки не требует, — говорится в заключении.

Напомним, территория проектирования находится на берегу озера Средний Кабан, вблизи улиц Бутырской и Фермского шоссе в Приволжском районе Казани. Проектом устанавливаются две зоны — планируемого размещения подростково-молодежного центра и улиц.

Территория проекта входит в границы проекта планировки территории «Озеро Средний Кабан» и незначительная часть — в границы проекта планировки территории, предусматривающего реконструкцию, строительство и определение границ объекта регионального значения — Казанского зоопарка.

Развитие улично-дорожной сети предполагает организацию проезда к территории подростково-молодежного центра с местного проезда по Фермскому шоссе. Также предусмотрено размещение парковочных места на открытых стоянках на территории учреждения.

О том, что казанские власти готовят проект планировки части территории на берегу озера Средний Кабан вблизи ул. Бутырской стало известно еще в октябре 2020 года. Август 2022-го указывался сроком окончания работ.



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Татьяна Демина