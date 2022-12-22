Стали известны списки претендентов на номинацию премии «Оскар»

Киноакадемия США опубликовала списки претендентов на номинацию премии «Оскар» в ряде категорий, сообщает «РИА Новости».

В категории «Полнометражный документальный фильм» киноакадемия отобрала 15 работ, в их число вошел документальный фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины «Дом из щепок» Саймона Леренга Уилмонта, а также лауреат Венецианского кинофестиваля картина Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие».

В категорию «Зарубежный художественный фильм» попали картины из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Пятнадцать попавших в список претендующих на номинацию картин были отобраны из заявок, поданных от 92 стран. Далее экспертам предстоит посмотреть все эти картины и выбрать из них пять номинантов на премию.

На звание лучшего полнометражного анимационного фильма претендуют 27 картин, среди которых — «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Миньоны: Грювитация», «Странный мир» и ряд других работ.



Церемония вручения награды «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 12 марта. Имена номинантов на премию огласят 24 января.

В ноябре народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков заявил, что участие российских кинокартин в «Оскаре» невозможно. По его словам, условия, выдвигаемые к фильмам на «Оскаре», противоречат российским ценностям.

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Илина Хакимова