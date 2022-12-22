В двух районах Татарстана отменили введенный из-за африканской чумы свиней карантин

В двух районах Татарстана отменили карантин, который ввели в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия были отменены на территории охотничьего хозяйства «Радуга» в Пестречинском районе республики и на территориях общедоступных охотничьих угодий в Алькеевском районе Татарстана.

Кроме того, карантин снят с угрожаемых зон, расположенных в радиусе порядка 20 километров от места, где выявили эпизоотический очаг. Это села Татарское Тюгульбаево, Старые Матаки, Базарные Матаки, деревни Новая Тахтала, Верхнее Качеево, Шали, Кулаево, Чита, Кряш-Серда, Большие Дюртюли и другие.

Фото: pxhere.com

Также указ сохраняет запрет на реализацию и вывоз мяса свиней, не прошедшего термообработку при температуре не менее 70 градусов, из указанных территорий. Запрет будет действовать в течение полугода.

Напомним, что карантин в Алькеевском и Пестречинском районах Татарстана ввели два месяца назад.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов