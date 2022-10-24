В двух районах Татарстана объявили карантин из-за африканской чумы свиней

В двух районах Татарстана объявили карантин в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Эпизоотический очаг определен в пределах территории общедоступных охотничьих угодий в Алькеевском районе. В угрожаемую зону попали села Татарское Тюгульбаево, Старые Матаки, Базарные Матаки, деревни Новая Тахтала, Верхнее Качеево и другие.

Также карантин объявили на территории Пестречинского района.

Эпизоотический очаг определили в пределах части территории охотничьего хозяйства «Радуга». В угрожаемой зоне оказались села Шали, Кулаево, Чита, Кряш-Серда, деревни Большие Дюртюли и другие.

В зону наблюдения включили Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский и Чистопольский районы.

В начале октября в ряде районов Татарстана отменили карантин, объявленный из-за вспышки АЧС.

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Татьяна Леухина