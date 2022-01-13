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В Казани реорганизуют ПАТП №2, присоединив к нему ПАТП №4

09:46, 13.01.2022
В Казани реорганизуют ПАТП №2, присоединив к нему ПАТП №4
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполком Казани постановил реорганизовать МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», присоединив к нему МУП «ПАТП №4», соответствующий документ есть в сборнике мэрии города.

На ПАТП поручено провести мероприятия по реорганизации работы двух транспортных предприятий, включая уведомление работников и утверждение нового штатного расписания.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно, что ПАТП №2 отменило закупку цифровых автомобильных тахографов.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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