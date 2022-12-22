Трех детей спасли на пожаре в Зеленодольске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне, 21 декабря, в половине десятого вечера в экстренные службы поступила сообщение о пожаре в доме №6 по улице Гастелло в Зеленодольске. Прибывшие на место боевые расчеты пожарно-спасательной части установили, что горел матрац в комнате бытового назначения на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

При помощи специальных масок пожарные вывели с последнего этажа на улицу троих детей: двух четырнадцатилетних и одного семилетнего мальчиков. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 2 кв. м., а ликвидировать его удалось через шесть минут после получения сообщения. Причины возгорания уточняются.

Напомним, также 21 декабря в селе Алан Тюлячинского района Татарстана на пожаре в частном доме пострадала 68-летняя женщина. Она получила ожоги лица. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.



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Артем Гафаров