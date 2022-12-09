Прокуратура начала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детсада в Казани
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детского сада в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность воспитанников в детском саду.
Проверку проведет прокуратура Советского района города Казани.
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