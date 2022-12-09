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Прокуратура начала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детсада в Казани

15:59, 09.12.2022
Прокуратура начала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детсада в Казани
Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о самостоятельном уходе ребенка из детского сада в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность воспитанников в детском саду.

Проверку проведет прокуратура Советского района города Казани.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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