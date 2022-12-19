Годовая инфляция в ноябре замедлилась до 11,98%

Годовая инфляция в России в ноябре 2022 года замедлилась до 11,98%, месячный показатель увеличился на 0,37%, сказано в материалах ЦБ РФ.



— В ноябре потребительские цены выросли на 0,37%, с поправкой на сезонность — на 0,26%, — указывает регулятор.

Отмечается, что ценового прироста увеличился по сравнению с октябрем в связи с преимущественно волатильным компонентом. В то же время появились признаки повышения текущих показателей устойчивой ценовой динамики.

ЦБ указывает, что рост цен сдерживался за счет консервативного потребительского поведения и дальнейшего расширения предложения продуктов питания.

— С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, — сказано в материалах регулятора.

Фото: realnoevremya.ru

Продовольственные товары подорожали на 0,4% в ноябре в сравнении с октябрем и на 11,12% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,06% в месячном выражении и на 13,36% по сравнению с ноябрем 2021 года. Стоимость услуг выросла на 0,76% к октябрьскому показателю и на 11,22% в годовом выражении, согласно материалам Росстата.

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Маргарита Головатенко