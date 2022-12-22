Эксперт: текущая ситуация практически уничтожила рынок геймдева в России и Белорусии

Фото: Максим Платонов

Сегодня гейм-индустрия России «ребалансируется» или сокращается до нужных размеров: крупные компании уезжают, специалисты — вместе с ними. «Скорее всего, мы уже потеряли порядка 30% всех кадров и 80% из них — senior и middle специалисты. Осталось много стажеров и средних специалистов», — рассказал «Реальному времени» CEO Lipsar Studio Кирилл Федосеев.

Потери сектора в доходе, по его прогнозам, составят порядка 50—70%. «Компании и их продукты никуда не делись, просто им пришлось переехать в другие юрисдикции, чтобы получать средства и не закрыться», — поясняет CEO Lipsar Studio.



Работать тяжело, признается он: «Много работаем над безопасностью своих сотрудников, над психологическим здоровьем коллектива (в геймдеве все очень сопереживающие), над построением цепочек получения средств/лицензий/оборудования. Наш быт сильно усложнился, но мы стали сильнее и диверсифицировали многие процессы, — рассказал он. — Работать можно, расти тоже, но это все через обходные пути «закрытых границ».



Прогноз на 2023 год пока негативный. Для спасения рынка сегодня нужны активные действия со стороны правительства, считает Кирилл Федосеев.

Сегодня аналитическая служба «Реального времени» опубликовала обзор игровой индустрии России, для которой 2022 год оказался провальным. С 24 февраля ряд зарубежных геймдев-компаний — Activision Blizzard, Sony, Nintendo, Microsoft и Bethesda, Electronic Arts, Amazon, CD Projekt RED, Rovio, а также многие другие объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. В марте онлайн-сервис Steam остановил выплаты разработчикам из России, а многие авторы лишились возможности оплатить софт для разработки своих проектов.

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Юлия Гараева