В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать красную икру

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал рекомендации россиянам по выбору красной икры. Специалисты указали, что на этикетке обязательно должны быть указаны название рыбы, из которой сделан продукт, дата изготовления и фасовки.

Икру следует покупать только в специализированных, либо проверенных магазинах. Стоит отказаться от покупки продукта, в состав которого входит пищевая добавка Е-239 (уротропин).

— Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, специалисты советуют обратить внимание на крышку банки — она не должна проминаться и быть вздутой.

Фото: pixabay.com

По словам экспертов, у натурального продукта икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. «Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали», — предупреждают россиян.

Напомним, что в 2021 году Роскачество провело второе исследование красной икры за 4 года и пришло к выводу, что с 2018 года продукт заметно ухудшился. В ведомстве также отметили, что один и тот же производитель может выпустить для одной сети качественный продукт, для другой — нет.



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Антон Гаврилов