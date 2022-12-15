Курс евро поднялся выше 69 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро на открытии торгов поднимался выше 69 рублей. Такие данные приводит Мосбиржа.

На 08.30 по московскому времени европейская валюта торговалась за 69,30 рубля. В последний раз евро поднималось выше этой отметки 30 мая.

По состоянию на 9.35 по московскому времени евро торгуется на уровне 68,76 рубля.

Фото: moex.com

Напомним, эксперт по фондовому рынку финансового Дмитрий Бабин прогнозировал, что ближе к Новому году курс доллара может составить 64—65 рублей, а курс евро будет варьироваться на уровне 67—68 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов