Курс евро поднялся выше 69 рублей
Курс евро на открытии торгов поднимался выше 69 рублей. Такие данные приводит Мосбиржа.
На 08.30 по московскому времени европейская валюта торговалась за 69,30 рубля. В последний раз евро поднималось выше этой отметки 30 мая.
По состоянию на 9.35 по московскому времени евро торгуется на уровне 68,76 рубля.
Напомним, эксперт по фондовому рынку финансового Дмитрий Бабин прогнозировал, что ближе к Новому году курс доллара может составить 64—65 рублей, а курс евро будет варьироваться на уровне 67—68 рублей.
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