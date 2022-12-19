Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара превысил 65 рублей. Такие данные приводит Мосбиржа.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов утром в понедельник курс повысился на 54,75 копейки. Таким образом он превысил отметку в 65 рублей впервые с 30 мая.

Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 69,17 рублЯ.



Напомним, 15 декабря курс евро на открытии торгов поднимался выше 69 рублей. В последний раз евро поднималось выше этой отметки 30 мая.

Елизавета Пуншева