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Курс доллара превысил 65 рублей

07:14, 19.12.2022
Курс доллара превысил 65 рублей
Фото: pxhere.com

Курс доллара превысил 65 рублей. Такие данные приводит Мосбиржа.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов утром в понедельник курс повысился на 54,75 копейки. Таким образом он превысил отметку в 65 рублей впервые с 30 мая.

Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 69,17 рублЯ.

Напомним, 15 декабря курс евро на открытии торгов поднимался выше 69 рублей. В последний раз евро поднималось выше этой отметки 30 мая.

Елизавета Пуншева
АналитикаЭкономикаФинансыБанкиОбщество

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