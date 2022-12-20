В Казани при проведении новогодних мероприятий могут ограничить движение транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В период подготовки и проведения новогодних мероприятий в Казани могут временно ограничить движение транспорта в центре города, возле «Чаши» и ледового дворца «Татнефть Арена», сообщили в Управлении культуры исполкома города.



Участки улиц будут закрыты на время лишь в случае необходимости, отмечают в мэрии. Для транспорта могут закрыть учатски:

до 8 января — ул. Сибгата Хакима, от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова (в обоих направлениях);

до 8 января — ул. Зайни Султана, от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри;

до 8 января — ул. Шигабутдина Марджани, от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима;

с 22 по 24 декабря — ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина, и на парковке у Центрального стадиона;

с 08:00 22 декабря до 14:30 25 декабря — ул. Абдуллы Бичурина, от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима.

до 14 января — ул. Кремлевская, от ул. Чернышевского до площади 1 Мая (Ивановского спуска);

О введении ограничений сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение по улице Пригородной в связи с проведением работ по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения. Ограничение будет действовать с 20 декабря до 18 января на участке от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева. Полностью перекроют тротуар и частично проезжую часть.



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Маргарита Головатенко