В Казани при проведении новогодних мероприятий могут ограничить движение транспорта
В период подготовки и проведения новогодних мероприятий в Казани могут временно ограничить движение транспорта в центре города, возле «Чаши» и ледового дворца «Татнефть Арена», сообщили в Управлении культуры исполкома города.
Участки улиц будут закрыты на время лишь в случае необходимости, отмечают в мэрии. Для транспорта могут закрыть учатски:
- до 8 января — ул. Сибгата Хакима, от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова (в обоих направлениях);
- до 8 января — ул. Зайни Султана, от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри;
- до 8 января — ул. Шигабутдина Марджани, от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима;
- с 22 по 24 декабря — ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина, и на парковке у Центрального стадиона;
- с 08:00 22 декабря до 14:30 25 декабря — ул. Абдуллы Бичурина, от ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима.
- до 14 января — ул. Кремлевская, от ул. Чернышевского до площади 1 Мая (Ивановского спуска);
О введении ограничений сообщат дополнительно.
В Казани временно ограничат движение по улице Пригородной в связи с проведением работ по строительству внутриквартальных сетей теплоснабжения. Ограничение будет действовать с 20 декабря до 18 января на участке от здания №4 до здания №4 корп. 1 по улице Лебедева. Полностью перекроют тротуар и частично проезжую часть.
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