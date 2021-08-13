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Температура в июле стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений

20:37, 13.08.2021
Температура в июле стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений
Фото: Анна Сейтумерова

В июле 2021 года общемировая температура стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений (то есть 1880 года), сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В течение месяца температура была намного выше средней в некоторых частях Северной Америки, Европы, северной и южной частях Южной Америки, северной Африки, южной части Азии, Океании и некоторых частях западной и северной части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Фото: realnoevremya.ru

В среднем совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 была на один градус выше зарегистрированных в прошлом веке показателей.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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