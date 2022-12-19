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В Казани с начла года более 50 человек пострадали в ДТП из-за пьяных водителей

21:22, 19.12.2022
В Казани с начла года более 50 человек пострадали в ДТП из-за пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани с начала 2022 года произошло 38 ДТП с участием пьяных водителей. В результате 51 человек получили травмы, еще трое погибли, сообщили в ГИБДД города.

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 175 ДТП. Задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и пять водителей, не имеющих права управления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе мероприятия «Тоннель» 16 декабря в Казани в отношении водителей составили 39 административных материалов. Семь протоколов оформили за отсутствие ОСАГО, восемь — за нечитаемые номера, три — за нарушение требований к перевозке детей, четыре — за тонированные стекла и другие нарушения.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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