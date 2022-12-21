Исследование: 69% казанцев стали лучше относиться к автомобилям китайского производства

43% казанцев больше доверяют производителям японских авто, 31% уверены в надежности немецких автомобилей, а 8% опрошенных отдают свое предпочтение маркам корейских авто. Об этом стало известно в результате совместного опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод».

Помимо этого, аналитики выяснили, что 69% казанцев стали лучше относиться к автомобилям китайского производства. 37% респондентов из них уже сейчас готовы приобрести автомобили брендов Haval, Lifan и Chery. 11% заявили, что им всегда нравились автомобили китайского производства.

Исследование также показало, что 61% казанцев ассоциируют китайские бренды авто с хорошей комплектацией. Еще 48% респондентов считают, что такие бренды отличает привлекательный внешний вид. У 43% респондентов представление о китайских автомобилях сводится к низкой стоимости, 26% ассоциируют такие авто с дешевыми запчастями, 13% — с развитыми дилерскими сетями.

Фото: wikimedia.org / Shadman Samee from Dhaka, Bangladesh

При этом казанцы по-прежнему считают китайские автомобили не слишком надежными. 60% респондентов больше всего опасаются, что проблемы могут возникнуть, если автомобили такого бренда придется перепродавать. 53% не уверены в долговечности электроники и двигателя. 46% казанцев переживают за плохое качество кузова. Еще 30% опасаются, что у автомобиля будет некачественная сборка, а 28% переживают из-за возможных проблем с запчастями.

Напомним, что в конце апреля автомобильный сайт «Дром» выяснил, что более трети автомобилистов в Татарстане (38%) сообщили, что готовы пересесть на китайские автомобили. Большинство не готовы к покупке машин из Китая, 4% респондентов рассказали, что уже ездят на таких авто.



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Антон Гаврилов