На китайские автомобили готовы пересесть больше трети татарстанцев

Фото: wikimedia.org / Shadman Samee from Dhaka, Bangladesh

Более трети автомобилистов в Татарстане (38%) сообщили, что готовы пересесть на китайские автомобили. Большинство не готовы к покупке машин из Китая, 4% респондентов рассказали, что уже ездят на таких авто, выяснил автомобильный сайт «Дром».



В среднем по России возможность приобретения автомобиля из Китая рассматривают 43%, не готовы сесть за руль китайской машины 54%. О том, что уже владеют авто из КНР, рассказали 3% россиян.

Среди причин, останавливающих от покупки автомобилей из Поднебесной, россияне называли высокие цены на эти машины, недостаточное количество сервисных центров и быстрая потеря первоначальной стоимости. Поклонники китайского автопрома отмечали достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество машин.

В целом доля китайских машин на российском рынке увеличилась в полтора раза по сравнению с прошлым годом — с 1,9% до 3%. В Приволжском федеральном округе машины из КНР популярнее, чем в среднем по стране — они занимают 3,5% рынка региона. Больше всего китайских авто в Москве и Санкт-Петербурге — по 5%.

Фото: wikimedia.org / Navigator84

Эксперты выяснили, что в Татарстане самый «свежий» автопарк среди российских регионов — средний возраст машины в республике составляет десять лет.

Примечательно, что машины китайских и корейских марок, как правило, самые «молодые» на российских дорогах: в среднем их возраст — 4,3 года и 6 лет соответственно.

Маргарита Головатенко