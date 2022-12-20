Двигателестроительная дочка КАМАЗа удвоит выпуск моторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Двигателестроительное ПАО «Тутаевский моторный завод» в Ярославской области, входящее в КАМАЗ, в 2023 году приступит к модернизации оборудования с целью увеличения производства двигателей, сообщила пресс-служба предприятия.



Рассчитывается выпуск 6 тыс. моторов в год. В 2022 году на предприятии планируют произвести 3384 мотора, тогда как в 2021 году было произведено 2754 двигателя. Так, объем производства двигателей на предприятии в будущем может возрасти в 1,8 раза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Производство хотят расширить в связи с тем, что из-за потребности в импортозамещении увеличился спектр поставок ТМЗ основному потребителю «Петербургскому тракторному заводу». Теперь дочернее предприятие КАМАЗа производит двигатели на всю линейку тракторов К-7 для Петербургского тракторного завода.

Проект по расширению производства ТМЗ предусматривает поставки оборудования для термического цеха, литейного производства и механообработки. В 2023 году завод займется увеличением мощностей для выпуска автолебедок.

В ПАО «КАМАЗ» в декабре прошли кадровые перестановки. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба организации. Вместо ушедшего во ФГУП «НАМИ» Федора Назарова на должность главного технолога ПАО «КАМАЗ» — директора Технологического центра назначен 46-летний Наиль Замалиев. До этого он возглавлял должность заместителя директора по развитию автомобильного завода компании. Директором Центра электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ» стал 39-летний Ленар Фардеев, до этого работавший в должности заместителя главного конструктора по перспективным двигателям и по совместительству директором Департамента водородных технологий.

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Маргарита Головатенко