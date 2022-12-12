На КАМАЗе назначили нового главного технолога

Фото: kamaz.ru (на снимке Наиль Замалиев)

В ПАО «КАМАЗ» прошли кадровые перестановки. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба организации.

Вместо ушедшего во ФГУП «НАМИ» Федора Назарова на должность главного технолога ПАО «КАМАЗ» — директора Технологического центра назначен 46-летний Наиль Замалиев. До этого он возглавлял должность заместителя директора по развитию автомобильного завода компании.

Наиль Замалиев родился 18 ноября 1976 года в Набережных Челнах, в 1999 году окончил КамПИ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Отслужив в армии, в 2000 году пришел на АвЗ инженером-технологом первой категории. В разные годы работал начальником бюро техотдела, начальником бюро и заместителем начальника цеха сборки мелкосерийных партий автомобилей, начальником конструкторско-технологического отдела оригинальных автомобилей, начальником отдела анализа эффективности сборки. С 2013 по 2018 год был заместителем главного технолога по сопровождению производства, с 2018 по 2021-й — главным инженером, а в феврале прошлого года стал заместителем директора по развитию автомобильного завода компании.

Директором Центра электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ» стал 39-летний Ленар Фардеев, до этого работавший в должности заместителя главного конструктора по перспективным двигателям и по совместительству — директором Департамента водородных технологий.

Фото: kamaz.ru (на снимке Ленар Фардеев, 2011 год)

Отметим, что Ленар Фардеев работает в Научно-техническом центре КАМАЗа с 2005 года. Через 2 года его повысили, когда он стал победителем республиканского конкурса творческих идей. Уже в 2010 году он стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года 2010» в номинации «Инженерное искусство молодых».

Оба сотрудника официально работают но новых должностях с сегодняшнего дня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов