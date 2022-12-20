В Нижнекамске по новому адресу открылся мультиспортивный клуб Extreme Kids

Фото: предоставлено ИП Сираев

Мультиспортивный клуб Extreme kids вновь открылся в Нижнекамске по новому адресу. До сих пор он работал в другом торговом центре, однако в связи с ростом арендной платы в полтора раза вынужден был съехать. Теперь он работает в ТЦ «ВЕГА» по адресу: Нижнекамск, ул. Мира, д. 93б. По словам владельца клуба, бизнесмена Ильнара Сираева, здесь собственник более лояльно относится к социальной роли детского спорта в обществе.

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Уникальность клуба состоит в том, что здесь учат детей кататься на беговелах, роликах, трюковых и городских велосипедах с 2 лет, с раннего детства прививая им любовь к спорту и приверженность здоровому образу жизни. Ильнар Сираев объясняет миссию своей деятельности:



— Главная наша миссия — помогать растить здоровые поколения детей. Они — будущее нашей планеты. Нас интересует не только двор, город и страна, хотя мы с этого начинали. В наших планах окутать всю планету своим сообществом. Какое будущее мы хотим получить? В котором все объединены и сплочены. Кто мы? Спортсмены, профессионалы и родители!