Исследование: Казань вошла в топ-10 направлений для командировок по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году Казань заняла 10-е место в рейтинге направлений для командировок по России. Доля поездок в столицу Татарстана сократилась за год c 1,9% до 1,6%. Об этом стало известно из предварительных итогов 2022 года в сегменте делового туризма, которые подвел сервис путешествий «Туту».

Аналитики также выяснили, что чаще всего в командировки отправлялись в Москву и Санкт-Петербург. В целом на оба этих маршрута в 2022 году пришлось 36% бронирований билетов для деловых поездок. Доля Москвы за год сократилась с 28,2% до 25,7%. Доля Санкт-Петербурга снизилась с 11,4% до 10,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Также, согласно исследованию, в топ-10 направлений для командировок по России в 2022 году вошли Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород и Уфа.

Среди зарубежных направлений, которые в 2022 году выбирали для деловых поездок, оказались Минск, Стамбул, Ташкент, Ереван и Алма-Ата.

Напомним, что в конце октября сервис для командировок Ozon Travel сообщал, что по итогам третьего квартала 2022 года cредний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с прошлым годом.



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Антон Гаврилов