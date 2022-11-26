Средний чек на командировки по России вырос в среднем на 25% — Казань в списке популярных городов

По итогам третьего квартала 2022 года cредний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает сервис для командировок Ozon Travel. Также выросли цены на отели и авиабилеты. В связи с этим поездки и командировки стали реже.



Из дополнительных услуг:

Доля страхования увеличилась на 20%.

Доля услуги выбора места выросла более чем в три раза.

Услуга на покупку багажа, напротив, снизилась на 39% по сравнению с III кварталом 2022 года.

Самыми популярными городами для командировок стали: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Они набрали почти 50% всех заказов.



Также популярность набирают Сочи, Уфа, Казань, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск и Самара. Из зарубежных направлений для деловых поездок выбирают: Турцию, Казахстан и Армению, как и в 2021 году.

Фото: pxhere.com

Напомним, по данным сервиса Ozon Travel, 77% жителей Татарстана считают, что командировки дают возможность хотя бы немного увидеть страну. Только четверть считают, что командировки — стресс и тяжелое испытание. Еще 30% воспринимают рабочие поездки как часть работы, в которой нет ничего особенного. 47% опрошенных воспринимают командировки как «мини-отпуск», представляющий приятную возможность совместить работу с отдыхом и посмотреть интересные места. А около половины опрошенных (43%) даже хотели бы брать в командировки своих близких, чтобы вместе проводить свободное время и осматривать новые достопримечательности.



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Диана Фатыхова