С начала года в Татарстане выявили 832 ВИЧ-инфицированных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2022 года в Татарстане выявили 832 ВИЧ-инфицированных. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

— В отчетном году в республике вновь выявлено 832 впервые больных ВИЧ-инфекцией (22,43 на 100 тыс. населения), что на уровне аналогичного показателя 2021 года — 793 человека (21,37 на 100 тыс. населения), — сообщили в ведомстве.

Большая часть татарстанцев (80,5%), у которых с начала года выявили ВИЧ, лица в возрасте 30—59 лет. Из всех новых зарегистрированных случаев инфицирования в республике 58,3% приходится на мужчин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля заразившихся половым путем составила 83,7%, в то время как за аналогичный период 2021 года она оценивалась в 74,4%. Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков — 15,5%. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года она составляла 23,3%.

Как рассказала в начале декабря начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Татарстану Луиза Борисова, республика относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. На 1 ноября на диспансерном учете стояли 14 922 человека с ВИЧ.



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Татьяна Демина