При пожаре в общежитии в Казани погиб 19-летний юноша

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану

Сегодня утром при пожаре в общежитии на улице Даурской, 16б в Казани погиб 19 летний юноша. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Татарстану.

О возгорании стало известно сегодня в 7.22. На место ЧП были направлены силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона, он среагировали по рангу пожара №2. Уже через четыре минуты они были на месте и приступили к эвакуации жильцов общежития.

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану

Выяснилось, что горела комната на третьем этаже. В 7.52 пожар удалось локализовать на площади 12 кв. м, еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Всего к тушению пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 12 единиц техники.

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану

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Артем Гафаров